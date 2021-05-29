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Hakkarili öğrenciler milli kahramanları rol model alıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’deki Berçelan Anaokulu yönetici ve öğretmenleri, Örümcek Adam yerine Hezarfen Ahmet Çelebi’yi, prenses kızlar yerine de Nene Hatun’u öğrencilere anlatıyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Berçelan Anaokulu yönetici ve öğretmenleri, Örümcek Adam yerine Hezarfen Ahmet Çelebi'yi, prenses kızlar yerine de Nene Hatun'u öğrencilere anlatıyor.


Öğretmenler; miniklere coğrafyada Piri Reis, tıpta İbn-i Sina'nın yanı sıra Hezarfen Ahmet Çelebi'yi ve Nene Hatun'u öğrencilere tanıtıyor. Yerli kahramanlara karşı olumlu algı oluşturup, çocuklara rol model olarak sunduklarını ifade eden Okul Müdiresi Esra Çergel Ocak, “Amacımız, çocukların algılarında yer alan kahramanları bizim kültürümüzde yer alan öncü isimlerimizle değiştirmek. Etkinliğimizden çok keyif alındı, çöp poşeti ile kanat tasarladık, atık materyal kullanımı ile sıfır atığa atıfta bulunduk" dedi.


Velilerin de katılım sağladığı etkinlik, oldukça beğeni topladı.

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