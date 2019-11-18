Hakkarili öğrenciler Türkiye birincisi oldu

Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Diyarbakır'da düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi oldu.

Diyarbakır'da düzenlenen Ulusal Aşçılık ve Pastacılık Yarışmasında Hakkari'yi temsil eden Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yiyecek ve içecek hizmetleri alanı öğrencileri, yaptıkları yemekle Türkiye birincisi oldu. Okul Müdürü Hayrettin Çiftçi,13-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Diyarbakır TÜYAP Fuarında yapılan yarışmaya 12 öğrenci ve 3 öğretmenle katılan okullarının yaptıkları yöresel lezzetlerden kıris, tırşik ve bal kabağı tatlısı ile en iyi liseler kategorisinde 5 altın, 1 gümüş madalya alarak Türkiye birincisi olduğunu söyledi. Müdür Çiftçi, “Öğrencilerimize her alanda başarı sağlamaları konusunda inanıyoruz. Ayrıca yarışmaya katılmamızda desteklerini esirgemeyen Valimiz İdris Akbıyık'a ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'e teşekkür ederiz. Destek verildiğinde öğrencilerimizin büyük başarılara imza attıkları burada kanıtlanmıştır” dedi.