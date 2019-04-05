Hakkarili öğrencilere 'hayvan sevgisi' anlatıldı

Veteriner İşleri Müdürlüğünden Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi, okullarda hayvan sevgisi ve hayvan sağlığıyla ilgili öğrencilere detaylı bilgiler verdiler. Eğitimlerine Mustafa Kemal Paşa Okulundan başlayan veterinerler, okullara beraberinde götürdükleri bir kedi ile hayvan sevgisini uygulamalı olarak anlattılar.

Belediye görevlileri, beraberinde götürdükleri kedinin insanlara zarar vermeyeceğini belirterek, “Bu kedi sizlerden yani insanlardan, sadece sevgi ve yiyecek ister. Bu kediyi besler büyütürseniz sizlere karşılıksız dostluk besler. Hayvanlarda bir canlıdır. Ama biz insanlar gibi aklını kullanabilen varlıklar değildir. Bu yüzden hayvanlar bakıma ve korumaya muhtaçtırlar” dediler.

Uygulamalı olarak yapılan eğitimi büyük bir dikkatle izleyen öğrenciler ise, bu güzel eğitimden dolayı veteriner ekiplerine teşekkür ettiler.

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sevgisi eğitiminin bütün okullarda verileceğini belirtiler.