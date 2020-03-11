Hakkarili öğrencilerin konforlu divan sevinci

24 derslikli ve 400 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bir ilke imza attı. Okul yönetimi tarafından kurulan edebiyat ve sohbet divanı, veliler tarafından da takdirle karşılandı. Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lise yetkilileri, öğrencilerinin oturup sohbet edebileceği, kitap okuyabileceği ve dinlenebileceği bir divan oluşturduklarını ifade ettiler.

Durumdan memnun olan öğrenciler ise okul yönetimine teşekkür ederek, burada kitap okumanın ve sohbet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.