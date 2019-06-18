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Hakkarili öğrencilerinden Konya Valisi Toprak'a ziyaret

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün yürüttüğü Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında üniversite hazırlık kursuna katılan öğrenciler, Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak’ı makamında ziyaret ettiler.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün yürüttüğü Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında üniversite hazırlık kursuna katılan öğrenciler, Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak'ı makamında ziyaret ettiler.


ÇOGEP kapsamında açılan üniversiteye hazırlık kursuna katılan Halil Çakır ve Ali İmran Tatlı, dönem arkadaşlarını temsilen Hakkari'de görevli bulunduğu dönemde eğitimlerine katkı ve desteklerini esirgemeyen Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak'ı makamında ziyaret ederek yanlarında götürdükleri hediyelerle birlikte şükran ve minnettarlıklarını ifade ettiler


Öğrencileri makamında karşılayan ve onları Konya'da misafir eden Vali Toprak, öğrencilere hediye vererek memnuniyetini dile getirdi.

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