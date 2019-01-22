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Hakkarili örnek esnafa ödül

Hakkari’de başarı gösteren bir iş yerine “Beyaz Bayrak Gıda Güvenliği Ödülü” verildi.

Hakkari'de başarı gösteren bir iş yerine “Beyaz Bayrak Gıda Güvenliği Ödülü” verildi.


Hakkari Belediyesi, Hakkari Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından daha önce başlatılan Ters Lale Güvenilir Gıda ve Hijyen Projesi (TEHİP) kapsamında başvuran bir firma, ödüle layık görüldü. Catering faaliyeti yapan işletme, yapılan değerlendirme neticesinde Beyaz Bayrak Gıda Güvenliği Ödülü almaya hak kazandı.

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