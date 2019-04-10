Hakkarili sanatçı Aydın, dağ keçisiyle kamera karşısına geçti

Hakkarili ünlü türkücü Aydın Aydın, Hakkari'nin eski valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın “Dağların Başkenti Hakkari” sloganına beste yapıp dağ keçisiyle kamera karşısına geçti. Renkli görüntülere sahne olan klipte, sazın sesini duyan dağ keçisi inatçılığından vazgeçti.

Albüm tanıtımları için kılıktan kılığa giren, çöp ve çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla yaptığı sıra dışı kliplerle ilgi çeken, kimi zaman da küçükbaş hayvanlarla düet yapan Hakkarili türkücü Aydın Aydın, bu defa yabani dağ keçisi ile kamera karşısına geçti. Hakkari'nin eski valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın “Dağların Başkenti Hakkari” sloganından yola çıkan ünlü türkücü Aydın Aydın, yeni yazdığı şarkısının klip çekimlerinde yüksek dağlarda yaşayan ve inatçılığıyla bilinen yabani dağ keçisini oynattı. Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaklaşık 3 yıl önce yaralı halde bulunan yabani dağ keçisi, köy halkı tarafından yaraları sarılarak tedavi edilmişti. Yaraları iyileşmesine rağmen doğal ortamına gitmeyen yabani dağ keçisi, köy halkıyla yaşamaya başladı. Köyün maskotu haline gelen yabani dağ keçisi, ününe ün katmak için bu defa klipte oynadı. İnatçı keçi ile türkücü Aydın Aydın arasında yaşanan zor anlar renkli görüntülere sahne olsa da minik keçi sazın sesini duyunca inadından vazgeçiyor.

Burada klibi hakkında açıklamalarda bulunan Aydın Aydın, dağların başkenti sloganının Vali Cüneyit Orhan Toprak'a ait olduğunu ifade ederek, kente çok güzel bir slogan bıraktığını söyledi. Aydın, “Ben de Hakkari'nin dört bir yanında yaz ve kış aylarının bütün güzelliklerini bir film gibi klibimiz için çektim. Tabi dağların başkentinde dağ keçisine teklif götürdüm. Gerçi keçi inadından hiç vazgeçmedi, ama müziğin sesiyle inadından vazgeçti ve klibimizin de artisti oldu. Bu bölgede ilk defa bir dağ keçisi başrol oyuncusu oldu. Birkaç yıl önce yaralı halde bir vatandaş alıp onu iyileştiriyor. İnşallah bu dağ keçisi sayesinde diğer arkadaşları da daha çok alkışlanır ve bu hayvanları öldüren insanlara da güzel bir tokat olur. Lütfen bu hayvanları öldürmeyelim. Onları yaşatalım. Arkadaş edinelim. Kısacası evlatlık edinelim. Yani bir evladımız gibi onları besleyelim. Çünkü onlar da bu doğanın güzel bir parçası, gelinleri, damatları ve de güzel renkleridir” diye konuştu.

Klipte yer alan Çukurca İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halk oyunları topluluğunun oyuncuları da bir dağ keçisi ile aynı klipte oynama fırsatı veren sanatçı Aydın Aydın'a teşekkür ederek, hayvanların öldürülmemesi mesajını verdi.