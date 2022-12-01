Hakkarili şehit son yolculuğuna uğurlandı

Hakkarili Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz (26), Zap-Avaşin-Basyan bölgesinde düzenlenen “Pençe-Kilit” operasyonunda şehit olmuştu. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yapılan törenin ardından şehidin cenazesi Ulu Cami'ye getirildi.

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından kılınan cenaze namazından sonra Türk bayrağına sarılı naaşı Gazi Mahallesi aile mezarlığına götürülerek burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehidin cenaze namazına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar ve Halil İbrahim Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coştun Sel, emniyet müdür yardımcıları, şehidin annesi, babası ve kardeşleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.