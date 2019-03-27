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Hakkarili sporcular Türkiye birincisi oldu

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasında Hakkari’yi temsil eden Yüksekova Kayak Takımı, bin 64 puanla takım olarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasında Hakkari'yi temsil eden Yüksekova Kayak Takımı, bin 64 puanla takım olarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı.


Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Yüksekova Kayak Takımının gösterdiği başarıdan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Güldal, kayakçıları ve antrenör Bayram Ören'i tebrik ettiğini ifade ederek, “Türkiye klasmanında yapılacak yarışlarda daha iyi neticeler alacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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