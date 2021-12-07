Hakkarili sporcular yarı finalde

Mardin'de düzenlenen kros yarışmasında dereceye giren Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kros Takımı, Diyarbakır'da yapılacak olan yarı final yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve farklı illerden 174 sporcunun katıldığı yarışma Mardin'de yapıldı. Diyarbakır'da 17 Aralık tarihinde yapılacak olan yarı final yarışmasına katılmaya hak kazanan Hakkarili sporcular Mardin'de mutlu döndü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Yeliz Koca, Hacer Aydoğdu, Hamdullah Gül ve Erkan Çelik, “İlimizi temsil eden U14 ve U16 erkek takımımız her iki kademede 2. olup Diyarbakır'da düzenlenecek olan yarı final yarışmalarına katılmaya hak kazanmış. Spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı başta Hakkari Valimiz ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık olmak üzere Gençlik ve Spor Müdürümüz Emin Yıldırım, Şube Müdürü Sabri Demir'e ve emeği olan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.