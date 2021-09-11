Hakkarililerin açık hava sinema keyfi devam ediyor

Hakkari Belediyesi tarafından 'Hakkari'de Hayat Var' sloganıyla açık hava sinema günleri kapsamında düzenlenen açık hava sinema günleri etkinliklerinde vatandaşlara “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin” filmi izletildi.

Altay Caddesi Kent Parkında halka ücretsiz olarak açık havada halka düzenlenen sinema etkinliğinde vatandaşlar, patlamış mısır ikramı yapıldı.

Açık hava sinemasında vatandaşlara Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmi izletildi.

Cressida Cowell'ın romanından uyarlanan film, iri yarı Vikinglerin ve vahşi ejderhaların efsanevi dünyasında geçiyor. Ejderha savaşının bir yaşam tarzı olduğu Berk adasında yaşayan bir genç, yaralı bir ejderhayla karşılaşır ve dünyası alt üst olur. İkili daha sonra iyi arkadaş oluyor. Çocukları ile birlikte filmi büyük bir keyif ile izleyen vatandaşlar bu güzel etkinlikten dolayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a teşekkür ettiler.