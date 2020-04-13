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Hakkari'nin caddeleri sahipsiz kedilere kaldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de korona virüs tedbirlerine vatandaşların çoğunluğu uyarken, boş kalan caddeler ise sahipsiz kedilere kaldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de korona virüs tedbirlerine vatandaşların çoğunluğu uyarken, boş kalan caddeler ise sahipsiz kedilere kaldı.


Hakkari Valiliğinin büyük çaba harcadığı, vatandaşların gerekmedikçe sokağa çıkmadığı ve sosyal mesafeye dikkat edildiği kentte caddeler boş kaldı. Kentin en işlek caddesi ise sokak kedilerine kaldı. Normal zamanda halkın en yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi üzerinde tek başına uzanan, bazen uyuklayan bazen de etrafına bakan sokak kedisi boş caddenin keyfini çıkardı.

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