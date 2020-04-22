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Hakkari'nin düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü

Hakkâri’nin düşman işgalinden kurtarılışının 102.

Hakkâri'nin düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıldönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.


Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından korona virüs tedbirleri nedeniyle tören sona erdi.


Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür katıldı.

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