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Hakkari'nin gönüllü gençleri maske üretiyor

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretiyor.


Gençlik merkezindeki gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin katılımıyla yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olabilmek için yüz koruyucu siperlik üretimine başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kurum tarafından tedarik edilen malzemeyle koruyucu maske üretildiğini söyledi. Koruyucu maskelerin, Hakkari sağlık çalışanlarının kullanımına sunulacağını ifade eden Yıldırım, “Üretimi yapılan siperlik maskeler koruyucu özellik taşıyor ve bez maskelerden daha kullanışlıdır” dedi.

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