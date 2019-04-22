Hakkari'nin kurtuluşu kar yağışı altında kutlandı

Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü lapa lapa kar yağışı altında kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen programa, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkanı Cihan Karaman, Vali yardımcıları Mustafa Pala, Mustafa Duruk, İdris Gölbaşı, İdris Koç, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ahmet Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, CHP Başkan Yardımcıları Metin Koparan, Naci Kahraman, askeri ekran, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Tören alanına gelen Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, kurum amirleri ve protokol üyeleri ile tek tek tokalaşarak yerine geçti. Valilik çelengini Vali İdris Akbıyık, Garnizon Komutanlığı çelengini Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ahmet Işık, Belediye Başkanlığı çelengini ise Belediye Başkanı Cihan Karaman tarafından Atatürk Anıtına sunuldu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunması, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmeni Şükran Yaman'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapması, aynı okuldan İlayda Deniz ve Büşra Akdoğan'ın şiirler okuması ve Sümbül Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibinin halk oyunları gösterisi ile davam etti. Lapa lapa kar yağışı altında yapılan program esnasında protokol üyeleri ve öğrencilerin zor anlar yaşaması üzerine halk oyunları ekibi gösterisi yarıda kesildi.