Hakkari'nin kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik binası önünde yapılan tören, Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hakkâri'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajı okundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordine ettiği programda, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Şehit Selahattin Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Çağlar Gülgen, “Kurtuluş günleri; gençlerimize, geleceği görmek için geçmişi anlamak gerektiğine dair bir şuur vermeye gayret ettiğimiz günlerdir. Tarihini ve geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Bu nedenle kurtuluş günlerimiz, tarihe ışık tutması açısından son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tümgeneral Hasan Koşan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Can Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, siyasi parti temsilcileri, kurum ve okul müdürleri katıldı.