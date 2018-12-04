Hakkari'nin Sesi Radyosu yayın için gün sayıyor

Hakkari'de 15 yıl boyunca ‘Hakkari FM' adı altında faaliyet gösteren şehrin ilk ve tek olan özel radyosu, uzun bir aradan sonra Hakkari'nin Sesi Radyosu adı altında faaliyet göstermek için gün sayıyor.

Gazeteci Hakan Taş'ın öncülüğünde ve eski vali Cüneyit Orhan Toprak'ın da katkılarıyla açılan radyo, “Hakkari'nin Sesi Radyosu” adı altında tekrar faaliyet göstermeye başlayacak. 95.0 frekansıyla hizmete geçen ve internet yayını da yapmakta olan radyonun en kısa zamanda açılışı yapılacağı belirtildi.