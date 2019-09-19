İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'nin tek kadın muhtardan Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin Moda Mahallesi Muhtarı Zeynep Karadeniz ve beraberindekiler, Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Moda Mahallesi Muhtarı Zeynep Karadeniz ve beraberindekiler, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirin Vali Akbıyık, Hakkari'nin tek kadın muhtarı olma özelliği taşıyan Zeynep Karadeniz ve beraberindeki misafirlerle bir süre sohbet etti.


Vali Akbıyık, imkânlar nispetinde kendisine her türlü desteği sunacaklarını ifade ettiği Karadeniz'e hediye takdiminde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.