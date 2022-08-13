Hakkari'nin ünlü sanatçıları kent parkta sahne aldı

Hakkari Belediyesi tarafından "Hakkari'de Hayat Var" sloganıyla düzenlenen 'Sahne Sırası Sende' etkinliğinde kentin ünlü sanatçıları sahne aldı.

İsimlerini görevlilere yazdırarak tek tek sahneye çıkan 7'den 70'e birçok yarışmacı, şarkı seslendirerek performanslarını sergiledi. Açık havadaki Hakkari gecelerine renk katan yarışmacılar, tribündeki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandılar. Jüri üyeliğini yapan o ses Türkiye yarışmacıları Bülent ve Özgür Koşar ikiz kardeşler ile sanatçılar Mahmut Duman ve Münür Beyter de sahne alarak seslendikleri birbirinden güzel şarkılarıyla izleyicileri kendilerine hayran bıraktı.

Belediye tarafından haftada 4 gün düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yaz etkinliklerinde memnun olduklarını ve aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirdiklerini ifade eden vatandaşlar bu güzel etkinlikten dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.