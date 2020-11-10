Hakkari'ye 4.3 milyon liralık tekstil kent

3 milyon liralık bütçeyle tekstil kent kurulacağının müjdesini verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda hazırlanan Hakkari Tekstil Kent Projesi'nin imza töreni gerçekleştirildi. Hakkari Valiliğinde gerçekleştirilen imza törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katıldı. Toplam bütçesi 4.3 milyon TL olan proje ile Hakkâri merkezde bulunan 4 bin metrekarelik alanda 2 katlı 2 adet bina yapılarak tekstil yatırımcıları için altyapı oluşturulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Hakkari İl Özel İdaresinin yürütücüsü olduğu projenin 2.5 milyon TL'lik kısmı ise hibe olarak sağlanacak.

Son yıllarda tekstil yatırımları konusunda önemli mesafe kat eden TRB2 Bölgesindeki Van, Bitlis ve Muş illerinde kurulan yeni atölyelerde binlerce genç istihdam edilmeye başlandı. Bu proje ile Hakkari'de de tekstil konusunda yeni bir adım atılarak işsizlik ve göç konusundaki olumsuz etkilerin giderilmesine önemli katkıda bulunulması hedefleniyor. Proje kapsamında yapılacak yatırımlar sonucunda 18-35 yaş aralığındaki işsiz kadın, erkek ve dezavantajlı gruplar olmak üzere 800 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Açıklamalarda bulunan Vali İdris Akbıyık, Gopsi mevkisinde tekstil atölyeleri kurulacağını belirterek, “Özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde tekstil fabrikaları hızla yaygınlaşıyor. İnşallah bu fabrika ile Hakkari'nin işsizlik sorununu bir nebze de olsa gidermiş olacağız. DAKA ile birçok proje yapıyoruz. Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve diğer bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin en güzel kayak merkezlerinden birinin Merga Bütan Kayak Merkezi olduğunu dile getiren Akbıyık, “Burada yapılan her türlü yatırımda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile DAKA'nın büyük destekleri var. Oradaki telesiyej ve teleferik projemiz bitti. 5 yıldızlı otel ayarında yaklaşık 130 kişilik sporcu eğitim merkezi ve konaklama yeri olacak. Bu da önemli bir eksiği gidermiş olacak. Kentin kış turizmi anlamında Irak, İran, Van ve Şırnak gibi illerimizden birçok kişinin buraya gelmesine vesile olacak. Birçok ulusal, uluslararası müsabaka ve etkinlikleri burada düzenleyeceğiz. Organize sanayi bölgesi ile birçok fabrika Yüksekova'ya gelecek. Bunun yanı sıra ilimizde doğalgaz çalışmaları sürüyor. Vatandaşlarımız kullanıma başladı. Belediye olarak kentin neredeyse tüm alt yapı eksikliklerini giderme aşamasındayız. Şu anda kent merkezinde yaklaşık 21 kilometre asfalt ve beton yolu bitirdik. İçme suyu ve sosyal tesislere yönelik çalışmalarımız da devam ediyor” şeklinde konuştu.