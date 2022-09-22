Hakkari'ye aylar sonra yağmur yağdı

Hakkari'de uzun bir ardan sonra yağan yağmur vatandaşın yüzünü güldürdü

Son yılların en kurak yaz mevsimini yaşayan Hakkari'de uzun bir aradan sonra yağmur yağdı. Kuraklık sebebiyle birçok gölet ve derelerde su debisi azalırken, öğle saatlerinde hafif bir şekilde yağan yağmur vatandaşın yüzünü güldürdü.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, "Aylar sonra Hakkari'ye yağmur yağdı çok mutluyuz. Önceki aylarda çok hafif yağmıştı ancak hiç tesiri olmadı desek yeridir. Sıcaklardan çok bunalmıştık. Şimdi o bunaltıcı sıcak havalara inat kendimizi serin havada yağmurun altına bırakıyoruz. Hakkari'ye yağmur değil mutluluk yağdı” dedi.