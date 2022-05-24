Hakkari'yi toz bulutu sardı

Son yılların en büyük toz dolaşımını yaşayan Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde çok sayıda şehir sarıya ve griye boyandı. Hakkari ve Çukurca ilçesinde toz bulutu, gökyüzünü kaplayarak görüş mesafesini düşürdü. Yağmurla birlikte inen toz bulutu araçları ise çamura buladı. Uzmanlar, çocuklarda solunum hastalıklarının sık görüldüğünü belirterek, “Çocuklar bu havalarda dışarı çıkmamalı. Toz bulutlarında demirin yüksek olduğu söyleniyor. Toz zerreciklerinin içinde bulunan partikül madde dediğimiz maddeler önemlidir. Bazı maddeler akciğere hiç alınmayabiliyor, bazları çok küçüktür akciğere alınır atılır, ama 5-10 mikron arasındaki partikül maddeler akciğere zarar verebilir. Onun için bu havalarda dikkatli olmak ve korunmak gerekir. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar” uyarısında bulundular.