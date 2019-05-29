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Hakurk'taki terör hedefleri yerli ve milli füzeyle vuruldu

Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ‘Pençe’ operasyonu kapsamında ilk kez yerli ve milli olan ‘Bora’ füzesi kullanıldı.

Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ‘Pençe' operasyonu kapsamında ilk kez yerli ve milli olan ‘Bora' füzesi kullanıldı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk edilen ve bugün ikinci gününe giren kara harekatı adım adım ilerliyor. Hakurk'taki terör yuvalarına yönelik düzenlenen operasyona Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugayı ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrindeki askerler katılırken, Derecek ilçesindeki askeri birlikler tarafından da ateş destek vasıtalarıyla PKK hedefleri vuruldu.


‘Pençe' operasyonu kapsamında ilk kez yerli ve milli olan ‘Bora' balistik füzesi kullanıldı. Derecik ilçe merkezindeki askeri birliklerden fırlatılan füzeler hedeflere tam isabet ederken, şimdiye kadar ise 15 teröristin etkisiz hale getirildi bildirildi.



Türkiye'nin balistik füzesi Bora


ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen Bora füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturuyor. Bora füzesi; zamanında, doğru ve etkili ateş gücü oluşturarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağlıyor. Füze, ROKETSAN üretimi Bora silah sistemi ile entegrasyon için uygun ara yüze sahip diğer platformlardan fırlatılabiliyor. Dikey atış ile hedefi tam isabetle vuran Bora, 280 kilometrenin üzerindeki menzili ile de önemli bir savunma kaynağı konumunda.

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