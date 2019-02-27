Halk Oyunları İl Temsilciliğinden Vali Akbıyık'a ziyaret

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Hakkâri İl Temsilcisi Sıtkı Zerek ve Halk Oyunları Hakem Kurulu Temsilcisi Namık Boyar, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, misafirleriyle bir süre sohbet etti.

Zerek ve Boyar, halk oyunlarına verdiği desteklerinden dolayı Vali İdris Akbıyık'a teşekkür ederek, şükranlarını sundular.