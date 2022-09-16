Halkın susuz kalmaması için 17 saat çalıştılar

Belediye su arıza ekibi, vatandaşların susuz kalmaması için mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Meydana gelen arızalara anında müdahale eden ekipler, vatandaşların takdirini kazandı. Merzan Mahallesi ve okullar bölgesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan 225'lik ana şebeke hattı arızalandı. Vatandaşların susuz kalmaması için hemen harekete geçen su arıza ekibi, akşam saatlerinde başlayıp hiç uyumadan sabah saat 11.00'a kadar çalıştı.

Yapılan 17 saatlik çalışma sonunda meydana gelen arıza giderilerek vatandaşlara yeniden su verildi.

Belediye ekiplerinin özverili çalışması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.