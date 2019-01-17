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Hasta almaya giden ambulans mahsur kaldı

Hakkari’de hasta almaya giderden 2 bin 600 rakımlı bölgede mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı.

Hakkari'de hasta almaya giderden 2 bin 600 rakımlı bölgede mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı.


Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan kar ve fırtına, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönden etkiledi. Durankaya beldesine hasta almaya giden 112 Acil Servis ambulansı, kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 600 rakımlı Durankaya zirvesinde mahsur kaldı.


Durumun Hakkari İl Özel İdaresine bildirilmesi üzerine hemen harekete geçen karla mücadele ekibi, kısa sürede yolda kalan ambulansı kurtardı.

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