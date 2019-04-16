İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hasta kediler tedavi altına alındı

Hakkari’nin değişik mahallelerinde tespit edilen hasta kediler, tedavi altına alındı.

Hakkari'nin değişik mahallelerinde tespit edilen hasta kediler, tedavi altına alındı.


Son günlerde gelen yaralı hayvanları ilk tedavisini yaparak tekrar yaşam alanlarına bırakan veteriner ekipleri, kentin değişik mahallelerinde vatandaşların ihbarı üzerine hasta ve bitkin düşen 3 kediyi tedavi altına aldı. Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğine getirilen kediler; Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından müdahaleleri yapılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.