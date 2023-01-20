Hasta öğrencisine karnesini evinde vererek sürpriz yaptı

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi Armutdüzü İlkokulu Müdür Yardımcısı Ümit Bartın, rahatsızlığı nedeni ile okula gelemeyen 5'nci sınıf öğrencisi Tufan Ali Dilbilir'e sürpriz yaparak karnesini evinde verdi.

Tüm Türkiye'de olduğu Yüksekova ilçesine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Armutdüzü İlkokulu'nda da karne sevinci yaşandı. Sabah saatlerinde öğrencilerinin karnesini veren müdür yardımcısı Ümit Bartın, sınıfta Tufan Ali Dilbilir'in gelmediğini fark etti. Hasta öğrencisine karnesini evine götürüp ailesine ve öğrencisine teslim eden Bartın, öğrenciyi mutlu etti.

"Biz fark ettik ona evde karne sürprizini yaptık''

Öğrencisinin karnesini kendi eliyle teslim ettiğini belirten Bartın, şunları kaydetti:

"Öğretmen arkadaşlarımız bütün öğrencilerin karnelerini dağıttıktan sonra okula gelemeyen bir öğrencinin olduğunu fark etti. Ailesiyle iletişime geçmesiyle durumu anlamaya çalıştık. Bizimle iletişime geçen öğrencimizin babası, öğrencimizin hasta olduğunu ve bundan dolayı okula karnesini almaya gelemediğini belirtti. Bu esnada öğrencimizi ziyaret edip, karnesini ve aldığı başarı belgesini vermek için öğrencimizin evine gittik, sürprizi yaşattık. Öğrencimiz ve ailesi biraz da şaşırarak bizleri çok güzel karşıladılar ve hasta öğrencimize karnesini verirken yüzündeki mutluluk çok güzeldi. Eğitimciler olarak üzerimize, bu gibi durumlarla beraber daha bir sürü görevlerin düştüğünü belirtmek istiyorum. Elimizden geldiğince bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirebilmeyi amaçlıyor ve bütün öğretmenlerimizle, çocuklarımız için daha sağlıklı adımlar atmayı umut ediyorum'' dedi.