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Hastane çevresi moloz ve çöplerden temizlendi

Hakkari Belediyesi Çevre Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hastane çevresindeki güzergahlar moloz ve çöplerden arındırıldı.


Bir süre önce Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesi yakınlarında bulunan ve caddenin görünümünü bozan kulübeler kaldırılmıştı. Kulübelerden geriye kalan moloz ve çöpler temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Çevreye kötü bir görünüm veren kulübelerin kaldırılması ile rahat bir nefes aldıklarını belirten vatandaşlar bu çalışmadan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

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