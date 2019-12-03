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HATSO heyetinden Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş ve beraberindekiler, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş ve beraberindekiler, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, misafirleriyle bir süre sohbet etti.


Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, oda olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili Vali İdris Akbıyık'a bilgi sundu.


HATSO Başkanı Taş ve beraberindekiler, ziyaretleri anısına Vali Akbıyık'a el dokuması kilim hediye etti.

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