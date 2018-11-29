İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HATSO yönetimden Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, beraberindekilerle Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, beraberindekilerle Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Servet Taş, beraberindeki Meclis Başkanı Nazım Demir ile yönetim kurulu üyeleriyle Vali Akbıyık'ı ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını dilediler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık ise, Başkan Taş ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti.


Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, oda olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili Vali Akbıyık'a bilgi sundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.