HATSO yönetimden Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, beraberindekilerle Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Servet Taş, beraberindeki Meclis Başkanı Nazım Demir ile yönetim kurulu üyeleriyle Vali Akbıyık'ı ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını dilediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık ise, Başkan Taş ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, oda olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili Vali Akbıyık'a bilgi sundu.