HATSO'dan öğrencilere destek

HATSO Başkanı Servet Taş, TOBB ve camiasının her alanda yapmış olduğu hizmetlerin yanı sıra eğitime verilen önemin ayrı bir yer tuttuğunu söyledi. Taş. “Her yıl okullarımızda eğitim öğretim başlangıcında en az bin kişiye eğitim yardımı yapıyoruz. Yardımlarımız bu yıl da okullarımızdaki çocuklarımızı sevindirmek, ailelerine katkı sunmak amacıyla yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz 650 öğrenciye ve TOBB'a bağlı kurum olarak toplamda bin 600 öğrenciye giyim ve ayakkabı yardımlarımızı ulaştırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımız yarınlarımızdır, onları en iyi koşullarda geleceğe hazırlamak hepimizin manevi görevidir” şeklinde konuştu.

HATSO Başkanı Servet Taş tarafından mont ve ayakkabı malzemeleri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'e teslim edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Başkan Servet Taş'a teşekkür ederek, kurum tarafından yeni yayımlanan Hakkari Eğitim Dergisi'ni takdim etti.