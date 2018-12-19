HATSO'dan Vali Akbıyık onuruna yemek

Yemeğe Vali İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, vali yardımcıları Mustafa Pala ve Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Meclis Başkanı Nazım Demir ve odanın yönetim kurulu üyeleri ile meslek komiteleri temsilcileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, yemek programlarına iştirak eden davetlilere teşekkür ederek, kentteki ekonomik ve sosyal sorunlara değindi.

Vali İdris Akbıyık ise, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş'a nazik davetinden dolayı teşekkür etti. Yaklaşık 45 gündür Hakkâri'de görev yaptığını anımsatan Vali Akbıyık, “Hızlı bir şekilde Hakkâri'yi tanımaya çalışıyoruz. 4 ilçemizi ve gümrük kapılarımızı ziyaret ettik. Şu anda belde ve köy ziyaretlerimize de başladık. Hakkâri her alanda son sıradan inşallah kurtulacak. Tabi ki, bu sadece devlet eliyle olmaz. Özel sektör, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, belediye, meslek odaları, sizlerin bizlerin hep beraber gayreti ile olur. Valilerin görevi önce gittikleri yerde devleti temsil etmektir. Asayiş, güvenliği sağlamaktır. Bunun yanında bulundukları yere ekonomik, sosyal, kültürel ve her alanda liderlik yapmaktır. Bu alanda biz de elimizden geldiği kadar meslek odaları ile çalışacağız. Ticaret ve Sanayi Odası, iş dünyasının temsilcisidir. Bizler için önemli bir meslek kuruluşudur, beraber çalışacağız, destek vereceğiz. Hakkâri için ekonomik ve sosyal anlamda özel olan projeleri geçmesi için gerek bölgesel DAKA gibi gerekse Ankara'da devlet nezdinde bunları yazılı ve sözlü ifade edeceğiz, destekçisi olacağız" dedi.

"Hakkâri'deki en büyük problem işsizlik"

Gözlemlediği kadarıyla Hakkâri'nin en büyük probleminin işsizlik olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buranın kurtuluş reçetesi mutlaka buradakilerin hepsi benden daha iyi biliyordur. Madenciliğin canlanmasında bir izabe tesisinin Hakkâri'de kurulmasıdır. Burada çıkartılan madenleri İran'a gönderiyoruz ve on katı fiyatla tekrar geri alıyoruz. Bu hakikaten bizleri üzüyor. İnşallah burada maden izabe fabrikası kurulur. Yine bir metal fabrikası kurulmalı. Servet Başkanın dediği gibi gümrük kapılarının canlandırılması önemli. Tabi bunun yanında dağ turizmi, doğa turizmi Hakkâri'de canlanabilir. Bu noktada da geçtiğimiz hafta sonu Merga Bütan Kayak Merkezindeydik, orada kayak sezonunu açtık. Ben Kayseri'de çalıştım, Erciyes böyle değil. Uludağ'ı gördüm, orası da böyle değil. Yani Türkiye'nin en güzel kayak merkezlerinden birisi. Şu anda hiçbir yerde kar yok, biz de 2 metreye yakın kar var. Bu bölge kış turizmi anlamında önemli bir merkez olabilir. Tabi burada da yine otel yapılması gerekiyor. Şu an DAKA'nın desteğiyle İl Özel İdaremizle beraber orada pistin uzatılması, telesiyej gibi çalışmalar yapılıyor. Bir haftaya kadar da bitecek sanıyorum. Bir otel burada hem sermayenin gelmesi açısından hem de bölge turizmi açısından önemlidir. Bunların yanında valiliğimiz, İl Özel İdaremiz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından tarım alanında Yüksekova bölgemize birçok destek veriliyor. Hayvancılık bilakis o bölgede geliştirilebilir. Hep birlikte Hakkâri'nin kalkınması ve gelişmesi için çalışacağız ve çaba sarf edeceğiz."

Yapılan konuşmaların ardından yemeğe geçildi.