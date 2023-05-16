Havalar ısındı, başıboş inekler kent merkezine salındı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de havaların ısınmasıyla kent merkezine salınan başıboş inekler, zabıta ekipleri tarafından toplanarak şehir dışına çıkarılıyor.

Hakkari kent merkezinde yıllardan beri çözülemeyen sorun olan başıboş inekler için zabıta ekipleri yeni bir çözüm buldu. Yolları işgal ederek trafiğin aksaması, mezarlıkların ve bağ ile bahçeleri tahrip eden inekler için gelen yoğun şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, hepsini tek tek toplayarak şehir dışına çıkartmaya başladı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, çarşı merkezi ve mahallelerde gezen başıboş hayvanlara yönelik çalışmalarının devam ettiğini, toplanan hayvanların ise şehirden uzak bir yere götürüleceğini söyledi. Yetkililer, “Hakkari merkez ve mahallelerinde başıboş gezen hayvanlara yönelik köklü bir çözüm bulduk. Çarşı merkezine de inen başıboş hayvanlar; trafiğin aksamasına, çevrede kötü bir görünüm oluşmasına ve kirliliğe sebep oluyor. Zabıta ekipleri olarak yaptığımız uyarılara rağmen inek sahiplerinin kulak asmayıp hayvanlarını yine başıboş bırakmaları bizi böyle bir yola sevk etti. Ayrıca hayvan sahiplerine ise 5 bin TL ceza keseceğini burada belirtmek isteriz. Bu duruma düşmek istemeyen hayvan sahiplerinden rica ediyoruz, hayvanlarınızı meraya götürün” uyarısında bulundu.