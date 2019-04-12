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Hayat kurtaran polis ödüllendirildi

Hakkari’de 6 katlı inşaat halindeki bir binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan 1 çocuk babası şahsı kurtaran polis memuru ödüllendirildi.

Hakkari'de 6 katlı inşaat halindeki bir binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan 1 çocuk babası şahsı kurtaran polis memuru ödüllendirildi.


Hakkari'de 10 Nisan 2019 tarihinde 6 katlı inşaat halindeki binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, eşiyle konuşması için cep telefonu verildiği sırada Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Adem Aksu tarafından yakalanıp kurtarıldı Önemli bir hamle ile vatandaşı hayata tutunmasını sağlayan polis memuru Adem Aksu, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Murat Akyel ile birlikte İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından ödüllendirilip tebrik edildi.

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