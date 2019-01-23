Hayırsever iş insanından örnek davranış

Hayırsever bir iş insanı tarafından karne hediyesi olarak Hakkari'ye gönderilen kışlık ayakkabılar öğrencilere ulaştırıldı.

Aslen Adanalı olup ve İstanbul'da ikamet eden hayırsever iş insanı, Hakkari'deki öğrencileri sevindirmek için göndermiş olduğu hediye ayakkabılar, ilin yerel gazetesi Hakkari Halkın Sesi Gazetesi personeli tarafından teslim alındı. Yardımları kendi elleriyle öğrencilere ulaştıran gazete personelleri, genç iş insanına bu örnek davranıştan dolayı teşekkür ederek, gönderilen yardımları kendi elleriyle öğrencilere ulaştırdıklarını söylediler.

Öğrenci velileri ise, hayırsever iş insanı tarafından gönderilen hediyelerin öğrencilerin yüzlerinde tebessüm oluşturduğunu belirterek, “Çocuklarımıza karne hediyesi olarak ayakkabı yardımında bulunan genç iş insanına minnettarız. Öğrencileri teşvik noktasında çok kıymetli olan bu hediyeler, çocuklarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir” şeklinde konuştular.