HAYTAP'tan 1,5 ton mama bağışı

Yüzlerce başıboş kedi ve köpeğin bulunduğu Hakkari'ye, HAYTAP mama desteğini sürdürüyor. HAYTAP, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne 1,5 ton kedi ve köpek maması hibe etti. Hakkari'ye ulaşan kedi ve köpek maması, Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi yetkililer tarafından teslim alındı. Hakkari Belediyesi yetkilileri, HAYTAP'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.