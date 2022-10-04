Hayvanları Koruma Günü'nde özgülüğe kanat çırptı

Hakkari'de tedavisi tamamlanan kızıl akbaba, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde özgürlüğe kanat çırptı.

Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Müdürü Necmettin Yılmaz'ın katılımıyla tedavisi tamamlanan kızıl akbaba yaşam alanında özgürlüğe salındı. Vali yardımcısı Kasımoğlu ve beraberindekiler, son kez kızıl akbaba ile hatıra fotoğrafı çektirerek doğaya bıraktı.