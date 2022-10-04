İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hayvanları Koruma Günü'nde özgülüğe kanat çırptı

Hakkari’de tedavisi tamamlanan kızıl akbaba, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde özgürlüğe kanat çırptı.

Hakkari'de tedavisi tamamlanan kızıl akbaba, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde özgürlüğe kanat çırptı.


Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Müdürü Necmettin Yılmaz'ın katılımıyla tedavisi tamamlanan kızıl akbaba yaşam alanında özgürlüğe salındı. Vali yardımcısı Kasımoğlu ve beraberindekiler, son kez kızıl akbaba ile hatıra fotoğrafı çektirerek doğaya bıraktı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.