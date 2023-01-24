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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan Hakkari'de

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari’ye geldi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.


Hakkari'ye gelen Bakan Yardımcısı Gürcan, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti Başkan Yardımcıları Mehmet Yoldaş ve Naif Kahraman tarafından karşılandı. Makama geçen Bakan Yardımcısı Gürcan, basına kapalı olarak bir süre Vali Akbıyık ile görüştü. Esnaf ziyareti, AK Parti İl Başkanlığında öğle yemeği, AK Parti Hakkari ilçe başkanları ve belediye başkanları ile istişare toplantısı ve genişletilmiş il danışma meclisi toplantısına katılan Gürcan, daha sonra kentten ayrıldı.

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