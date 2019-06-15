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Haziran ayında yapılan kar çalışmasında dağ keçisi görüntülendi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Mergezer yaylasında kar çalışmasını yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, dağ keçisi görüntüledi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Mergezer yaylasında kar çalışmasını yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, dağ keçisi görüntüledi.


Kış boyunca ilçede gece gündüz çalışmalarını yürüten İl Özel İdare karla mücadele ekipleri, Haziran ayına rağmen ilçeye bağlı Mergezer yaylasında karla mücadelesini sürdürüyor. İl Özel İdare ekipleri çalışmaları sırasında birden ortaya çıkan dağ keçisini saniye saniye cep telefonlarına kaydettiler.

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