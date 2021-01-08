HDP Hakkari il binasında oturma eyleminde kısa süreli gerginlik çıktı

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen Diyarbakır, Hakkari ve Şırnaklı aileler HDP Hakkari il binası önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı. Açıklamanın ardından bir iş yerinin önünde oturma eylemine geçen aileler esnaf tarafından iş yerinin önüne oturmayın ikazında bulununca anneler ile esnaf arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürüldüğünü iddia eden Diyarbakır, Hakkari ve Şırnaklı 12 aile, HDP Hakkari il binası önünde oturma eylemi ve basın açıklaması düzenledi. Parti binası önünde ellerinde değişik pankartlarla gelen aileler sık sık “Kahrolsun PKK, Kahrolsun HDP” sloganları attı. Hakkari Şehit-Gazi Sen Kamu Görevlileri Sendikası Hakkari İl Başkanı Şirin Adıyaman ve Gaziler Derneği Hakkari İl Başkanı İbrahim Adıyaman'ın destek verdiği eylemin ardından oturma eylemine geçen aileler, bir iş yeri sahibi tarafından uyarılınca kısa süreli gerginlik yaşandı. Polisin araya girmesiyle olay sakinleştirildi. Bu esnada HDP binası balkonuna çıkan HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, ailelere sağ duyu çağrısında bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Esner Koç isimli anne, işitme engelli kızı Zübeyde Koç'u 7 yıldır aramadığı sormadığı kapının kalmadığını ve kızından herhangi bir haber almadığını söyledi. Kızının dört kişi tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Koç, HDP milisleri tarafından dağa götürüldüğünü ve şuan onların Van'da cezaevinde olduğunu ifade etti. Koç; “Benim Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan ve Adalet Bakanımızdan isteğim budur. Yakalanan 4 kişiye en ağır cezayı vermelerini istiyorum. Çünkü ben ne kadar kızımın hasretini çekersem onlarda cezalarını çeksin. HDP'li milletvekillerinin çocukları dağda ölmüyor neden bizim fakir ve fukaranın çocukları dağda ölüyor. Bizeler hem Türk'üz hem de Kürt'üz. Bizler kardeşiz bir vatanda yaşıyoruz. Bizim bayrağımız, devletimiz birdir. Bütün asker ve polisler bizim kardeşimizdir. Biz çocuklarımız için buradayız. HDP neyse PKK'da odur. HDP bir telefonlar bizim çocuklarımızı getirebilir. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Ölüme kadar bizler HDP'nin peşindeyiz. Çocuklarımızı almadan biz HDP'nin peşini bırakmayız. Benim kızım 15 yaşında engelli bir kız ne işi var dağda? Kız namustur şereftir kızın bizim için ne işi var dağda. İnsanlar namus için birbirini öldürüyor'' diye konuştu.

Kardeşi dağa götürülen Sıddık Çiftçi ise Şemdinli'den geldiğini ve HDP önüne gelerek kardeşini istediğini ifade ederek 2 yıldır Diyarbakır'da olduğunu ve kardeşinin engelli olduğunu dağa zorla götürüldüğünü söyledi. Kardeşinin geri getirilmeyene kadar HDP önünden ayrılmayacağını ifade eden Çiftçi, babasının da PKK terör örgütü tarafından 3 yıl boyunca elinde olduğunu ve örgütün kendilerinden para istediğini iddia ederek, ''Bunlar babamı bıraktıktan sonra zorla engelli olan kardeşimi dağa götürdüler. 5 yıldır kardeşim kayıp annem geçen yıl kardeşimin hasretinden vefat etti. Onlar evimizi yıktılar ve yaktılar. Ciğerimiz yanıyor biz de kardeşim gelene kadar canımı dahi alsalar buradan ayrılmayacağım. Ben sadece kardeşimi istiyorum. Ben Cumhurbaşkanımıza devletimize bizlere destek verdiği için teşekkür ediyorum'' dedi.

Yapılan açıklamanın ardından grup oturma eylemine geçti. Bir iş yerinin önünde oturan ailelere iş yeri sahibi tarafından kapı önünü kapatmayın ikazında bulununca aileler iş yeri sahibinin üzerine yürüdü. Durumu fark eden HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, eylemcilere parti binası önünde oturma eyleminin yanlış olduğunu ifade ederek, aileleri içeri davet ederek sorunu konuşarak çözmek istedi. Fakat grup HDP Milletvekilini ve partililere teklifini kabul etmeyerek yuh çekerek protestolarına devam etti. Kısa süreli gerginliğin ardından grup tekrar sloganlar eşliğinde eylemlerini sonlandırdı. Oturma eylemlerinin her cuma günü aynı yerde devam edileceği öğrenildi.