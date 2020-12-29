Hediye Kervanı Hakkari'de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Hakkari'ye ulaştı.

Korona virüs salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan ve içinde kutu oyunlar ile oyuncakların bulunduğu ‘Hediye Karavanı'nın kente gelmesi dolayısıyla Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü önünde program düzenlendi. Çocuk Oyunları ve Spor Federasyonu Proje Koordinatörü Tuba Baylan, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işbirliği ile ‘Oyun Karavanı Yollarda' projelerinin içeriğini pandemi nedeniyle ‘Hediye Kervanı' olarak değiştirdiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ‘durmak yok yola devam.' Yolunuz açık olsun, hepinizden Allah razı olsun” dedi.

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından hayata geçirilen projenin öneminden bahsederek, “Projemizde unutulmaya yüz tutmuş, çocuk oyunlarının tekrar canlandırılması, çocuklarımızın görsel hafızasına katkı sunacak ve en önemlisi de bu pandemi döneminde güzel vakit geçirebilecekleri eğitim öğretime katkı sunacakları oyuncaklar dağıttık. Bu projenin gerçekleştirmesinde emeği geçen Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonumuza, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, katkısı ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü H. Salih Kaya ise ‘Hediye Kervanı'nın Hakkari'ye ulaştığını belirterek, “Proje ve etkinlik kapsamında federasyon tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan 14 ildeki dezavantajlı, ihtiyaç sahibi çocuklara, Bakanlığımız koordinasyonu ile birlikte pandemi kurallarına uyularak kutu oyunları ve oyuncaklar dağıtımı yapılmıştır. Şimdi de ilimizde dağıtımını gerçekleştireceğimiz oyun setlerinin çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle ilimize teşrif eden Çocuk Oyunları ve Spor Federasyonu Proje Koordinatörü Tuba Baylan'a başta olmak üzere emeği geçen tüm Bakanlığımız çalışanlarına ve federasyonumuza şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Daha sonra Vali Yardımcısı Kılıç ve protokol üyeleri, geleneksel oyunları oynadıkları çocuklara hediyeler verdi. Yaklaşık 300 hediye, çocuklara dağıtılacak.

Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü H. Salih Kaya, çocuklarla bir süre oyun oynadılar. Oyunlarda oldukça başarılı olan Hakkarili çocuklar, protokol üyelerini yenmeyi başardı.