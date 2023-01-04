Her sene 1 metre karın olduğu Yüksekova'da bu sene bahar yaşanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezi her sene ocak ayında 1 metre kar ve dondurucu soğuklarla mücadele ederken, bu sene ise bahar havası yaşıyor.

Her yıl ocak ayında ilçe merkezinde 1 metre kar ve dondurucu soğuklar hakimken, bu sene aynı dönemde yaşanan sıcak hava vatandaşları hem şaşırttı hem de sevindirdi. Ocak ayına rağmen sıcak havayı fırsat bilen Yüksekovalılar parklara akın ederek, güneşin tadını çıkarıyor. Bu sene ocak ayında güneşlendiklerini söyleyen Murat Ural isimli vatandaş, “Önceki senelerde bu ayda bu şekilde dolaşmak hayaldi. Çünkü biz bu ayda 1 metre kar ve dondurucu soğuklarla mücadele ediyorduk. Şimdi ise resmen bahar havasını yaşıyoruz. Bu sıcak havayı fırsat bilerek geziyoruz ve parklarda zaman geçiriyoruz. Çocuklarda şimdi sıcak havanın tadını parklarda oynayarak çıkarıyor. Hem seviniyoruz hem de bu duruma şaşkınız, çünkü bizim memleket kar memleketidir. Allah hayırlara vesile etsin. Malum ocak ayı karla anılırdı, şimdi baktığımda artık baharla anılacak” dedi.

Her sene bu aylarda kar ve dondurucu soğuklardan dolayı sadece zorunlu durumlarda halkın dışarı çıktığını söyleyen Menaf Kancı da, “Biz resmen baharda kalmış günler yaşıyoruz. Ocak ayına girdiğimizde kar ve dondurucu soğuklar asla bitmezdi. Şimdi sanırım ocak ayı şaşırmış durumda. Çünkü ocak ayı bahar ayını yaşatıyor. Biz aslında bu duruma şaşkınız. Bizde bu güzel havanın tadını çıkartıyoruz. İnşallah sıkıntısız hep böyle geçer” ifadelerini kullandı.