Herkes evinde otururken onlar çalışıyor

Cadde ve sokakların asfalt ve beton serilerek güzel bir görünüme kavuşturulduğu Hakkari'de şuana kadar 20 kilometre asfalt yol yapıldığı belirtildi. Hakkari Belediyesinin tüm birimleri programa aldıkları işleri bitirmek için büyük bir çaba harcıyor. Asfalt çalışması sonrasında Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt kesme makinesi ile yağmur ve çevre sularını kanala bağlamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde çoğu insan evinde otururken, Hakkari Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların kış aylarında sıkıntı yaşamaması için kentin birçok noktasında çalışmalarını sürdürüyor.