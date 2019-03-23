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Heyelan içme suyu şebek hattına zarar verdi

Hakkari’nin Keklikpınar Mahallesinde meydana gelen heyelanda hasar gören içme suyu şebekesinin onarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesinde meydana gelen heyelanda hasar gören içme suyu şebekesinin onarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.


Heyelandan dolayı kopan içme suyu şebeke hattı yapım çalışmaları zor şartlar altında devam ediyor. Keklikpınar Mahallesinde meydana gelen heyelandan dolayı içme suyu şebeke hatlarında meydana gelen kopma üzerine belediye ekipleri harekete geçti. İş makinelerinin yardımı ile yapılan çalışmaların zor şartlar altında devam ediyor. Mahallenin susuz kalmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren belediye ekipleri, arızanın kısa sürede giderileceğini belirttiler.

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