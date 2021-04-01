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Heyelanın kapattığı yol kontrollü ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Yüksekova-Van karayolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.


Karayolunun 30. kilometresindeki Yeni Köprü bölgesinde sabah saatlerinde heyelan meydana gelmişti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, yola düşen kaya parçalarını ve toprağı temizlemek için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, yürütülen çalışmalar sonucu karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları ise devam ediyor.

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