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Hutbe okuma bölge yarışması Hakkari'de yapıldı

Genç Hatipler Minberde" hutbe okuma bölge final yarışması Hakkari’de yapıldı.

Genç Hatipler Minberde" hutbe okuma bölge final yarışması Hakkari'de yapıldı.


Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Koordinatörlüğünde "Genç Hatipler Minberde" hutbe okuma bölge final yarışması Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Hacı Sait Camii'nde yapılan Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Van, Mardin, Siirt, Batman ve Bitlis illerinden il birincisi öğrenciler yarıştı. Yarışmaya Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkâri Üniversitesi Prof. Dr. Rektörü Ömer Pakiş, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve kurum amiri, öğretmenler ve öğrenciler izledi. Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr Yakup Çiçek yarışmaya başkanlık ederken, jüri üyeliği ise Hakkari İl Müftü Yardımcısı Osman Duran, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Davut Eşit, Nurettin Çiftçi, Ahmed-i Hani Kur'an Kursu öğreticisi Enver Kaya'dan oluştu. Yarışmacı öğrenciler, hutbe dualarını ezbere, doğru, güzel okuma, özgüven, minber hâkimiyeti, beden dili etkili kullanmada uyup uymadıkları yönünden değerlendirildi. Puan değerlendirilmesi yapıldığı sırada TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan ilahi grubu tarafından ilahiler seslendirildi. Yarışma sonunda Şırnak Silopi Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci gelerek bölgeyi Türkiye Finallerinde temsil edecek. Yarışmada, tüm öğrencilere Hakkari Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hakkari Eğitimi Destekleme Platformu tarafından çeşitli hediyeler verildi.


Programın sonunda katılımcılara hitap eden Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için duydukları memnuniyeti dile getirerek, yarışmaya katılan tüm öğrencilerin üstün başarı gösterdiklerini ve hepsinin de bu yarışmanın birincisi olduklarını ifade etti.

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