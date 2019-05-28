Huzur ortamının sağlanmasıyla Derecik'in güzellikleri keşfediliyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki doğa tutkunları, huzur ortamının sağlanmasıyla Derecik ilçesinin güzelliklerini keşfetmeye başladı.

Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkanı Kahraman Aytan öncülüğündeki bir grup, Derecik ilçesinin zorlu dağları, gürül gürül akan şelaleleri, engebeli yolları ve doğal yaşam alanlarının tanıtılması için bir gezi düzenledi. Huzur ortamının sağlanmasıyla düzenlenen geziye katılanlar, ilçenin doğal güzelliklerini tanımaya çalıştı. Bölgeyi karış karış gezdiklerini dile getiren Kahraman Aytan, "Yüksekova ilçesinde görev yapan doktorlarla beraber adeta Survivor tadında bir gezi düzenledik. Amacımız bölgenin tüm güzelliklerini keşfetmek ve tüm dünyaya bu güzellikleri tanıtmaktır. İnşallah biz de bunu başarırız. Bize eşlik eden tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ederim” dedi.