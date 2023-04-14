İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Hakkari'de

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, seçim güveliği toplantısı için Hakkari'ye geldi.

Bakan Yardımcısı Ersoy başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıya Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, kaymakamlar ile il ve ilçe emniyet müdürleri katıldı.