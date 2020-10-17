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İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları’ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi’ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.


Bakan Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile kent merkezindeki esnafı ziyaret etti, bir süre vatandaşlarla konuştu. Ardından Yüksekova ilçesinde geçen Bakan Soylu ve beraberindekiler, İkiyaka Dağlarındaki 3 bin 200 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesini ziyaret etti.


Burada görevli askerlerle selamlaşan Soylu, ardından güvenlik güçleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

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